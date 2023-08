Stand: 25.08.2023 11:50 Uhr Hohe Beute nach Schockanruf: Polizei sucht Verdächtigen mit Foto

Die Oldenburger Polizei sucht mithilfe einer Phantomzeichnung nach einem unbekannten Mann, der infolge eines sogenannten Schockanrufes einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag erbeutet haben soll. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 16. August. Demnach hat eine ältere Frau aus Elsfleth einen Schockanruf erhalten, in dem ein angeblicher Polizeibeamter von einem schweren Verkehrsunfall ihres Enkels berichtete. In der Folge übergab die Frau laut Polizei gegen 16 Uhr in der Moltkestraße das Geld an den bislang unbekannten Mann. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Der Mann sei etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und habe eine schlanke Figur. Der Mann habe einen eher dunkleren Hauttyp und eine gepflegte Erscheinung. Bekleidet sei er mit einer dunklen Hose und einer dunklen Strickjacke gewesen. Auffällig an der Jacke seien weiße und rote Streifen gewesen. Hinweise nehmen die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes unter der Telefonnummer (0441) 790-4115 entgegen.

