Hoffnung für insolvente Nordseewerke in Emden

Hoffnungsschimmer für die Nordseewerke in Emden und ihre verbliebenen 85 Mitarbeiter: Die insolvente Marinewerft kann ihren Betrieb möglicherweise doch aufrecht erhalten. Das erläuterte Wirtschaftsstaatssekretär Berend Lindner (CDU) am Dienstag im Unterausschuss Häfen und Schifffahrt des niedersächsischen Landtags.

Miteigentümer Fosen Yards will weiter machen

Der norwegische Miteigentümer Fosen Yards habe weiter Interesse am Betrieb signalisiert und sei auf der Suche nach Partnern, so Lindner. Zurzeit liefen Gespräche zwischen Wirtschaftsministerium, Schiffbauer Fosen Yards, Insolvenzverwalter, IG Metall sowie der Stadt Emden. Ziel sei es, die Werft, die in guten Zeiten bis zu 5.000 Beschäftigte hatte und inzwischen zum vierten Mal insolvent ist, zu retten und den 85 verbliebenen Mitarbeitern eine Zukunftsperspektive zu bieten.

An Arbeit mangelt es nicht

Die aktuelle Situation der Emdener Werft, hängt mit einem Streit der bisherigen Eigentümer zusammen. Beabsichtigt sei deshalb, ein neues Unternehmen zu gründen – mit "Partnern, die miteinander können", erklärte Lindner. Arbeit gebe es genug. Ein Schiff für die Hochseefischerei müsse noch fertig gebaut werden; außerdem produzieren die Nordseewerke noch Schleusentore. Die Gehälter sind laut Lindner vorerst bis einschließlich Februar gesichert.

Lindner spricht von konkreter Chance

Der Staatssekretär zeigte sich optimistisch, Jobs und Werftstandort zu retten. Er sprach im Landtag von einer konkreten Chance. Details nannte Lindner indes nicht. Vertreter der FDP und der Grünen äußerten dagegen Skepsis, dass die Werft diesmal langfristig aus der Krise geführt werde.

Traditionswerft hatte einst 5.000 Mitarbeiter

Die frühere Traditionswerft Nordseewerke zählte einst zu den größten deutschen Marinewerften mit bis zu 5.000 Beschäftigten. 1974 hatte Thyssen die Werft übernommen und im Jahr 2010 verkauft. Sowohl mit der Herstellung von Windkraftanlagen als auch mit Stahlbau rutschten die Nachfolge-Unternehmen in die Insolvenz.

