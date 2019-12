Stand: 27.12.2019 15:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Högel-Urteil noch immer nicht rechtskräftig

Vor mehr als einem halben Jahr - am 6. Juni 2019 - ist Niels Högel zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. 85 Morde an hilfslosen Patientinnen und Patienten hatte das Oldenburger Landgericht im nachweisen können. Juristisch ist der Fall aber noch immer nicht abgeschlossen, das Urteil weiterhin nicht rechtskräftig. Es gibt mehrere Gründe, warum das so ist, sagt Melanie Bitter, die Sprecherin des Oldenburger Landgerichts. Da ist zum einen der schiere Umfang des Urteils zu nennen. Es umfasst 180 Seiten, die müssen erst einmal geschrieben werden. Allein das habe bis Ende August gedauert, sagt Bitter NDR 1 Niedersachsen.

"Sinnvolle kleinere Zwischenschritte"

Ein komplexer Vorgang schloss sich an. Högels Verteidigerinnen legten Revision ein. Die Akte wanderte dann von der Staatsanwaltschaft über den Generalbundesanwalt bis hin zum Bundesgerichtshof. Dort wird beispielsweise geprüft, ob die einzelnen angeklagten Fällen alle richtig bewiesen wurden. Für Außenstehende ziehe sich das so sicherlich unerklärlich in die Länge, räumt Gerichtssprecherin Bitter ein. Aber: "Unsere Strafprozessordnung sieht das so vor. Und das sind auch sinnvolle kleinere Zwischenschritte."

Weitere Verfahren hängen von rechtskräftigem Urteil an

Das Urteil der Oldenburger Richter wird nun auf Herz und Nieren geprüft. Davon hängt einiges ab: Auch frühere Kollegen von Högel müssen sich vor Gericht verantworten - wegen Totschlags durch Unterlassen. Kollegen aus Oldenburg und Delmenhorst haben den Krankenpfleger möglicherweise nicht an seinen Taten gehindert, obwohl sie einen Verdacht gehabt haben sollen. "Beide Verfahren können erst sinnvoll bearbeitet werden, wenn Högel kein Auskunftsverweigerungsrecht mehr hat. Und das hat er solange, bis er nicht rechtskräftig verurteilt wurde", sagt Bitter.

Anklage gegen Oldenburger Mitarbeiter wankt

Während die ehemaligen Kollegen aus Delmenhorst bereits angeklagt sind, ist es fraglich, ob sich auch Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg vor Gericht verantworten müssen. Das Gericht hat Zweifel, dass hier wirklich die Bedingungen erfüllt sind, die erfüllt sein müssen, um jemanden wegen Totschlags durch Unterlassen verurteilen zu können.

