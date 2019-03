Stand: 06.03.2019 13:32 Uhr

Högel-Prozess: Zeugenbefragungen vor Abschluss

Vor dem Oldenburger Landgericht wird am Donnerstag der Mordprozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel fortgesetzt. Am 14. Verhandlungstag sollen die Vernehmungen von Mitarbeitern der Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst abgeschlossen werden. Nach Angaben von Gerichtssprecherin Melanie Bitter sind vier weitere Zeugen geladen, darunter drei Krankenpfleger und ein Arzt. Högel wird vorgeworfen, an den beiden Krankenhäusern zwischen 2000 und 2005 mindestens 100 Menschen mit überdosierten Medikamenten getötet zu haben.

Viele Erinnerungslücken bei den Zeugen

In den vergangenen Wochen hatte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann bereits zahlreiche ehemalige Kollegen von Högel befragt. Viele der Zeugen machten nur spärliche Angaben und beriefen sich auf Erinnerungslücken. Gegen sieben von ihnen hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg mittlerweile Ermittlungen wegen Meineids eingeleitet.

Högel bestreitet fünf Mordvorwürfe

In dem Prozess gegen Högel geht es in erster Linie um die Frage, für wie viele Morde der Ex-Krankenpfleger verantwortlich ist. Högel hat 43 Taten eingeräumt und fünf Fälle ausdrücklich bestritten. An die übrigen Todesfälle konnte er sich seinen Angaben zufolge nicht erinnern. Wegen fünf weiterer Taten war Högel 2015 bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Rechtsmediziner sollen aussagen

Um die Mordvorwürfe, die Högel bestreitet, dürfte es in der Verhandlung am Freitag gehen. Dann sollen zwei rechtsmedizinische Sachverständige befragt werden, die die Exhumierungen und Obduktionen der Verstorbenen begleitet haben. Zuvor wird die Kammer jedoch den neuen Gutachter Henning Saß über die von ihm verpassten Prozesstage informieren. "Dabei werden die wesentlichen Punkte zusammengefasst, damit Saß in der Lage ist, ein Gutachten über Högel anzufertigen", so Sprecherin Bitter. Der bisherige psychiatrische Sachverständige Konstantin Karyofilis war wegen einer schweren Erkrankung ausgefallen.

