Stand: 28.02.2019 07:59 Uhr

Högel-Prozess: Weitere Ermittlungen wegen Meineids

Im Mordprozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen drei weitere Zeugen wegen Meineids. Nach Informationen der "Nordwestzeitung" handelt es sich um einen ehemaligen Oberarzt, einen ehemaligen Krankenpfleger und eine Betriebsrätin aus dem Klinikum Oldenburg. Sie stehen unter Verdacht, als Zeugen gelogen zu haben.

Videos 02:48 Hallo Niedersachsen Högel-Prozess: Zeugen droht Meineid-Verfahren Hallo Niedersachsen Weil sich vier Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg im Högel-Prozess ahnungslos gaben, zweifelt die Staatsanwaltschaft an ihren Aussagen und hat ein Verfahren wegen Meineids eingeleitet. Video (02:48 min)

Bemerkenswert große Erinnerungslücken

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt bereits gegen vier andere frühere Klinik-Mitarbeiter wegen Meineids. Vor Gericht hatten sich die Zeugen ahnungslos gegeben, mit großen Erinnerungslücken an ihre gemeinsame Zeit mit Niels Högel. Zwei der betroffenen Mitarbeiter wurden vom Klinikum Oldenburg infolge der Meineid-Vorwürfe freigestellt. Man könne nicht ausschließen, dass sie gegen die Aufforderung des Klinikums verstoßen hätten, an der Aufklärung der Taten mitzuwirken, hieß es. Im Laufe des Prozesses wurden bislang sieben Zeugen vereidigt. Wer trotz der Eidesformel nicht die Wahrheit sagt, muss mit einer Haftstrafe rechnen. Ein Meineid wird mit mindestens einem Jahr Haft bestraft.

Högel wegen hundertfachen Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft legt dem 42 Jahre alten ehemaligen Krankenpfleger 100 Patientenmorde an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg zur Last. Demnach hat Högel zwischen 2000 und 2005 immer wieder Intensivpatienten Medikamente gespritzt, die zu Herzstillständen geführt haben. Anschließend habe der damalige Pfleger versucht, die Patienten wiederzubeleben, um als Held dazustehen. Högel ist in anderen Fällen bereits wegen mehrfachen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Meineid: Freiheitsstrafe bei Falschaussage Nach Paragraph 154 des Strafgesetzbuches können Zeugen, die vor Gericht "falsch schwören", mit Freiheitsstrafen von nicht unter einem Jahr bestraft werden. Paragraph 158 regelt die Berichtigung einer falschen Aussage. Das Gericht kann die Strafe wegen Meineids, falscher Versicherung an Eides statt oder falscher uneidlicher Aussage nach seinem Ermessen mildern oder von der Strafe absehen, wenn die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.02.2019 | 06:30 Uhr