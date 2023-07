Stand: 09.07.2023 08:58 Uhr Hochzeitskorso legt Verkehr auf der A29 lahm

Auf der A29 sind am Samstagabend rund 20 Fahrzeuge im Konvoi gefahren - andere Verkehrsteilnehmende kamen kaum noch voran. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen Hochzeitskorso. Die Feiernden fuhren demnach zum Autobahnkreuz Wilhelmshaven und weiter über die B210 in Richtung Wilhelmshaven. Dahinter fahrende Fahrzeuge wurden laut Polizei teils auf 40 Kilometer pro Stunde heruntergebremst. Überholen konnten sie nicht: Der Hochzeitskorso blockierte alle Fahrstreifen. In Wilhelmshaven konnten Beamte die Gesellschaft stoppen. Gegen sämtliche Teilnehmenden wurden den Angaben zufolge Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung sowie Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Aktion sei "lebensgefährlich und nicht hinnehmbar", hieß es von der Polizei.

