Stand: 11.12.2022 09:40 Uhr Hochzeitskorso blockiert Fahrbahn - Schüsse fallen

In Wilhelmshaven haben 15 Fahrzeuge am Freitagabend eine Straße blockiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren 25 Menschen in einem Hochzeitskorso unterwegs. Zeugen hatten die Beamten alarmiert und berichtet, dass mehrere Personen auf der Fahrbahn stünden und mindestens zwei Schüsse aus einer Pistole abgegeben hätten. Die Polizei rückte mit einer Vielzahl von Einsatzkräften an - die Stimmung heizte sich den Angaben zufolge auf, als die Hochzeitsgesellschaft die Streifenwagen sah. Die Beamten durchsuchten sämtliche Personen und Fahrzeuge und entdeckten dabei eine Schreckschusspistole. Zwei Patronen fehlten im Magazin, eine Hülse lag laut Polizei auf der Fahrbahn. Die Beamten leiteten zwei Ermittlungsverfahren wegen des Führens der Schreckschusswaffe ohne Waffenschein sowie wegen Beleidigung eines Polizisten ein. Der Korso, der aus Bremen kam, fuhr schließlich ab.

