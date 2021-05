Hochinzidenzgebiet Emden: Mob sucht im Netz nach Schuldigen Stand: 20.05.2021 14:53 Uhr In Niedersachsen sind die Inzidenzen vielerorts unter den Wert von 50 gefallen. Emden liegt mit mehr als 160 weit abgeschlagen dahinter. Gefrustete Bürger suchen in sozialen Medien nach Schuldigen.

In der digitalen Welt kennt die Wut offenbar kaum Grenzen. Die richtet sich unter anderem gegen muslimische Bürgerinnen und Bürger und gegen die Stadtoberen. Es fielen Kommentare wie "in früheren Zeiten hätte das Rathaus gebrannt". Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) hat den Staatsschutz eingeschaltet, wie er dem NDR in Niedersachsen bestätigte.

190 Muslime feiern Zuckerfest

Offenbar sind viele Menschen empört darüber, dass die Stadt einer muslimischen Gemeinde eine Turnhalle für das Zuckerfest in der vergangenen Woche zur Verfügung gestellt hat.

190 Menschen seien zusammengekommen und hätten sich laut Kruithoff penibel an die Hygieneregeln gehalten. Es habe keine Infektion im Zusammenhang mit dem Fest gegeben. Kruithoff verwies auf die gültigen Regeln, nach denen Gottesdienste erlaubt seien. Er weist sogar explizit darauf hin, dass Menschen mit Migrationshintergrund bei den Infizierten unterrepräsentiert seien.

OB spricht von diffusen Infektionsgeschehen

Der parteilose Oberbürgermeister betonte, dass es sich um diffuse Infektionsgeschehen handele, die die Zahlen in der Stadt in die Höhe trieben. Demnach gebe es 39 Infektionen im Umfeld eines Altenheimes. Dazu neun im Krankenhaus und bei Hausärzten und zwölf an den offiziellen Teststationen. Es werde in einer Hochinzidenzkommune mehr getestet, sagte Oberbürgermeister Kruithoff. Und ohne das Geschehen im Altenheim läge Emden unter dem Schwellenwert.

