Stand: 30.09.2021 20:40 Uhr Hoch die Mützen - Land begrüßt neue Polizei-Kommissare

Mit dem traditionellen Dienstmützen-Wurf und einem Festakt haben 1.026 Kommissarinnen und Kommissare ihren Bachelor-Studienabschluss an der Polizeiakademie Niedersachsen gefeiert. Innenminister Boris Pistorius (SPD) verabschiedete die Absolventen am Donnerstag in Oldenburg und stimmte sie auf die vielfältigen Aufgaben und die mit dem Polizeiberuf verbundene Verantwortung ein. Nach Angaben der Polizeiakademie werden alle Absolventen in den Polizeidienst übernommen. Der 15. Studienjahrgang war der bislang größte in der Geschichte der Polizei Niedersachsens.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.09.2021 | 13:30 Uhr