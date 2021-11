Hilferuf aus Seniorenheimen: Kein Personal für 2G-Plus Stand: 25.11.2021 10:13 Uhr Es ist ein Hilferuf: Zwölf Seniorenheime aus dem Weser-Ems-Gebiet haben einen Brandbrief an das Sozialministerium geschickt. Sie fordern dringend Hilfe bei den Corona-Tests.

Mit ihrem eigenen Personal können sie die neue Vorgabe nach Corona-Tests für Beschäftigte und Besucher - die zudem auch geimpft oder genesen sein müssen - nicht auch noch stemmen, heißt es in dem Brandbrief. Dafür seien einfach zu wenige Fachkräfte vorhanden. Die klare Forderung: Schnelle Hilfe von der Politik.

Bundeswehr angefragt

Der Leeraner Landrat Matthias Groote (SPD) hat sich nach eigenen Angaben bereits der Sache angenommen. Er habe bei der Bundeswehr wegen personeller Hilfe angefragt - bislang jedoch keine Antwort erhalten. Es wäre nicht das erste Mal in der Pandemie, dass Soldaten die Teststation in Altenheimen übernehmen und so das Pflege-Personal entlasten. Bereits im vergangenen Winter haben Soldaten immer wieder beim Testen in Heimen ausgeholfen.

