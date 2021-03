Hilfen für Meyer Werft: Die Grünen verlangen Aufklärung Stand: 02.03.2021 06:30 Uhr Mit der Lage der Meyer Werft beschäftigt sich heute der Ausschuss für Häfen- und Schifffahrt. Die Grünen im Landtag wollen wissen, welche Rolle das Wirtschaftsministerium bei Plänen der Werft spielt.

Eine ihrer Fragen ist, ob Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bei den schwierigen Gesprächen in Papenburg als Moderator zwischen den Streitparteien vermittelt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Hintergrund ist die finanzielle Unterstützung durch das Land für die Werft in Höhe von 20 Millionen Euro. Die Grünen wollen zudem wissen, welche Mittel, wofür schon geflossen sind. Ebenfalls Thema ist die Zahl der Werkvertragsarbeiter: Die Grünen bezweifeln, ob dieses Arbeitsmittel überhaupt legitim ist auf der Werft, wenn die Stammbelegschaft gleichzeitig in Kurzarbeit ist.

650 Arbeitsplätze in Gefahr

Die Corona-Krise hat den Papenburger Schiffsbauer in eine tiefe Krise rutschen lassen. Rund 1,2 Milliarden Euro muss das Unternehmen einsparen, etwa 650 Arbeitsplätze stehen bei der Meyer Werft auf dem Spiel. Die Gespräche darüber zwischen Werftspitze, Betriebsrat und Gewerkschaft gelten als angespannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.03.2021 | 08:00 Uhr