Heute beginnt die Seehund-Zählung im Wattenmeer Stand: 08.06.2022 09:24 Uhr Heute starten die ersten Flugzeuge an der niedersächsischen Nordseeküste, um die Seehunde im Wattenmeer zu zählen. 15 Zählflügen sind geplant.

Die drei Flugzeuge starten heute in Emden, Mariensiel und Nordholz - und zwar bei Niedrigwasser. Denn dann fallen die Sandbänke im Wattenmeer trocken und die Seehunde sammeln sich zum Ausruhen darauf. Auf den Sandbänken kümmern sie sich auch um ihren Nachwuchs oder sonnen sich. Anders als in der Nordsee lassen sich die Tiere auf den Sandbänken gut zählen.

VIDEO: Seehund "Lotte" kommt in Tierpark Nordhorn an (12.05.2022) (1 Min)

Mehr als 10.000 Seehunde im vergangenen Jahr

Die Zahl der Seehunde wird nicht allein in Niedersachsen erfasst, sondern im Rahmen des internationalen Schutzabkommens für Seehunde zeitgleich auch in Schleswig-Holstein, Dänemark und in den Niederlanden. In den vergangenen Jahren war der Bestand auf hohem Niveau sehr stabil. Mehr als 10.000 Tiere wurden 2021 gezählt. Vor 20 Jahren hatte die seinerzeit grassierende Staupe den Bestand arg dezimiert: Nur knapp 3.500 überlebten. Seitdem haben sich die Bestände wieder erholt.

