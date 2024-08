Stand: 12.08.2024 12:27 Uhr Heuballen direkt am Wald angezündet? Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr sind rund 30 Heuballen am Rand eines Waldstücks in Kirchtimke (Landkreis Rotenburg) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, löschten Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr die Flammen, bevor sie auf den anliegenden Wald übergreifen konnten. Zeugen hätten zwei Kinder gesehen, die kurz vor dem Brandausbruch weggerannt sein sollen. Die Polizei in Tarmstedt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04283) 95 51 80.

