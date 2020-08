Stand: 14.08.2020 08:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hesel: 16 Rinder verenden bei Hof-Brand

In Hesel (Landkreis Leer) ist in der Nacht ein Bauernhof abgebrannt. Das Feuer war offenbar in einer Scheune ausgebrochen, wie der "General-Anzeiger" berichtet. Gegen 1.30 Uhr alarmierten Augenzeugen die Rettungskräfte. Feuerwehren aus Hesel, Holtland, Brinkum, Firrel, Neukamperfehn und Schwerinsdorf rückten aus. Inzwischen waren die Flammen auf ein Wohnhaus übergegangen. Scheune und Wohnhaus brannten bis auf die Grundmauern nieder. Dem Bericht zufolge verendeten 16 Rinder. Landwirtschaftliches Gerät wurde zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eine halbe Million Euro.

Hesel: Hof steht in Flammen 14.08.2020 08:00 Uhr Im Landkreis Leer ist in der Nacht zu Freitag ein landwirtschaftlicher Hof abgebrannt. Niemand wurde verletzt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 500.000 Euro.







