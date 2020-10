Stand: 25.10.2020 11:40 Uhr Hengstkörung in Verden: 25 Dressurhengste dürfen zur Zucht

In Verden ist am Sonnabend eine der wichtigsten Jahresveranstaltungen des Hannoveraner Verbandes zu Ende gegangen. Höhepunkt waren die Hengstkörung und die anschließende Auktion. Die Halter von 47 Dressurhengsten und 30 Springhengsten der Rassen Hannoveraner und Rheinländer hatten sich um die Körung beworben. Am Ende erhielten 25 Dressur- und 17 Springhengste die begehrte Auszeichnung, mit der sie offiziell zur Zucht zugelassen sind. Bei der anschließenden Auktion erzielte ein brauner Dressurhengst aus einem Gestüt in Hessen einen Spitzenpreis von 490.000 Euro. Jedes Jahr im Herbst werden die Junghengste zur Körung geschickt, dieses Mal der Jahrgang 2018.

VIDEO: Hengstkörung in Verden: Züchter präsentieren Nachwuchspferde (3 Min)

