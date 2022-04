Stand: 07.04.2022 07:40 Uhr Heiraten im Leuchtturm: Erste Ja-Worte nach Corona-Pause

Nach langer Corona-Pause geben sich am Freitag im Pilsumer Leuchtturm in Ostfriesland wieder Ehepaare das Ja-Wort. Für den 8. April seien die Trauungen von drei Hochzeitspaaren vorgesehen, sagte Hannelore Jürgler, Standesbeamtin der Gemeinde Krummhörn. Es sind die ersten Eheschließungen in dem Trauzimmer des elf Meter hohen Turms seit rund zwei Jahren. Mit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 war das Bauwerk komplett geschlossen worden.

