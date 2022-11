Stand: 21.11.2022 16:14 Uhr Hehlerei mit Paletten: Garreler zu Bewährungsstrafe verurteilt

Wegen Hehlerei in 13 Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht einen Palettenhändler aus Garrel (Landkreis Cloppenburg) zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss der 50-Jährige 61.000 Euro an den Staat zahlen. Der Angeklagte hatte von Herbst 2019 bis Frühjahr 2020 von einer rumänischen Diebesbande Paletten aufgekauft, die die Bande zuvor gestohlen hatte. Diese hatte er dann weiterverkauft. Das erfülle den Tatbestand der Hehlerei, so das Gericht. Auf die Spur des 50-Jährigen war die Polizei im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Diebesbande gekommen. Diese wurde observiert, es wurden Telefone abgehört sowie Autos mit Peilsendern versehen. So konnten die Ermittler den Weg der gestohlenen Paletten bis nach Garrel verfolgen, hieß es.

