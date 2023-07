Stand: 23.07.2023 13:51 Uhr Heftiger Schauer: Decke von Elektronikmarkt in Emden stürzt ein

In einem Elektronikfachmarkt in Emden ist am Samstagabend eine Zwischendecke eingestürzt. Während eines heftigen Regenschauers lösten sich Platten und fielen in einer Kettenreaktion auf den Boden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine Kundin sei leicht verletzt worden. Das Einkaufszentrum, in dem sich der Elektronikfachmarkt befindet, wurde vorübergehend evakuiert.

