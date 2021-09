Stand: 10.09.2021 11:20 Uhr Heftiger Regen setzt Straßen in Löningen unter Wasser

Starke Regenfälle haben am Freitagmorgen in Löningen (Landkreis Cloppenburg) kurzzeitig für überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Die Polizei sperrte Teile der Innenstadt. Die Feuerwehr löste mehrere Gullydeckel, damit das Wasser schneller abfließen konnte. Außer leichten Beschädigungen an einigen Autos und Häusern im Stadtbereich meldete die Polizei am Vormittag keine weiteren Schäden.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.09.2021 | 13:30 Uhr