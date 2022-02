Havariertes Containerschiff steuert Bremerhaven an Stand: 04.02.2022 12:28 Uhr Unter Leitung des Havariekommandos Cuxhaven wurde in der Nacht das vor Wangerooge festgefahrene Containerschiff "Mumbai Maersk" freigeschleppt. Jetzt kann es aus eigener Kraft nach Bremerhaven fahren.

Aufgrund ihrer "enormen Größe" kann die "Mumbai Maersk" Bremerhaven nur im Rahmen einer Hochwasserphase anlaufen, sagte der Chef des Havariekommandos, Robby Renner, auf einer Pressekonferenz am Freitag in Cuxhaven. Die Ankunft des Frachters werde gegen 14 Uhr erwartet. Das Schiff hatte nach einem Funktionstest in der Nordsee die Freigabe bekommen, aus eigener Kraft Bremerhaven anzusteuern. Dort soll dann die Ladung gelöscht werden.

Erleichterung über geglückte Bergung

Alle Beteiligten seien sehr erleichtert, dass das Freischleppen so schnell funktioniert habe, sagte der Sprecher des Havariekommandos. Die Lage wäre bei möglicherweise schlechterem Wetter sicher nicht besser geworden, sagte er. Zwei große und sechs kleinere Schlepper waren nötig, um die "Mumbai Maersk" aus ihrer festgefahrenen Position zu befreien. Dabei half nach Angaben des Havariekommandos auch das Hochwasser, das gegen Mitternacht etwas höher auflief als üblich. Ersten Kontrollen zufolge sei das Schiff bei der Bergung unbeschädigt geblieben. Auch wurde laut Havariekommando niemand verletzt.

"Mumbai Maersk" blieb neben der Fahrrinne stecken

Die unter dänischer Flagge fahrende "Mumbai Maersk" hatte sich auf dem Weg von Rotterdam nach Bremerhaven am Mittwochabend gegen 23 Uhr beim Ansteuern der Wesermündung festgefahren. Zuvor war das Schiff den Positionsdaten zufolge eine Wende gefahren. So ein Manöver sei nicht ungewöhnlich, sagte ein Sprecher des Havariekommandos dem NDR in Niedersachsen. Es könne sein, dass in Bremerhaven kein Liegeplatz frei war und das Schiff deshalb warten musste. Etwa sechs Kilometer vor der ostfriesischen Insel Wangerooge blieb die "Mumbai Maersk" dann im Sand neben der Fahrrinne stecken. Das Havariekommando schickte daraufhin mehrere Schlepper an die Unglücksstelle. Ein erster Versuch, die "Mumbai Maersk" am frühen Donnerstagmorgen zu bergen, scheiterte jedoch - auch weil die Schleppkapazität nicht für den Container-Riesen ausreichte.

Videos 5 Min Wangerooge: Bergung der "Mumbai Maersk" auf Nacht verschoben Das 400 Meter lange Containerschiff war am Mittwochabend auf Grund gelaufen. Ein erster Bergungsversuch ist gescheitert. 5 Min

Ruderschaden könnte die Ursache sein

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. Der Lotse sei an Bord gewesen, als die "Mumbai Maersk" plötzlich im Kreis gefahren und dann aus dem Ruder gelaufen sei. Vieles deutet nach Informationen des NDR in Niedersachsen auf einen Ruderschaden hin. Der Frachter kann etwa 20.000 Container laden und hat Waren aus Asien an Bord. Nach Angaben des Havariekommandos hat der Frachter keine Container auf See verloren, auch seien keine Gefahrstoffe ausgetreten.

Umweltminister Lies sieht den Bund in der Pflicht

Derweil schlagen Politik und Umweltverbände Alarm. "Unser Wattenmeer ist ein äußerst sensibler und besonders wertvoller Naturraum", sagte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Der Unfall zeige, "dass wir ständig daran arbeiten müssen, den Schutz unserer Küsten vor Schadstoffunfällen zu verbessern". Lies warf dem Bund vor, bei der Diskussion über mehr Sicherheit im Schiffsverkehr vor der Küste zu bremsen. Bei Sturm sollten große Schiffe auf Routen weiter von der Küste entfernt ausweichen, forderte der Minister. Der ehemalige niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) kritisierte die Gesetze als nicht mehr zeitgemäß. "Die Havarie ist ein weiteres Beispiel für die hochgefährlichen Risiken durch die ungebremste Rekord-Jagd der Riesenschiffe", sagte der ehemalige Landtagsabgeordnete Wenzel, der inzwischen für seinen Wahlkreis Cuxhaven im Bundestag sitzt.

NABU: Hauptschifffahrtsweg verlagern

Auch der Naturschutzbund NABU forderte politisches Handeln, um besser gegen Schiffsunfälle gewappnet zu sein. Das einzigartige Wattenmeer und seine dazugehörigen Inseln müssten vor verlorener Ladung und Schadstoffen geschützt werden, sagte der niedersächsische Landesvorsitzende Holger Buschmann. Der NABU unterstütze die Forderung vieler Insulaner und Küstengemeinden, den Hauptschifffahrtsweg vor der ostfriesischen Küste nach Norden zu verlagern. Dies müsse die Bundesregierung bei der International Maritime Organization in London einfordern, erläuterte Buschmann. "Es nützt nichts, stets zu bejammern, dass solch ein Vorstoß lange dauern könne - wer damit niemals beginnt, wird endlos darauf warten und nichts erreichen."

Bürgermeister Fangohr wünscht sich Hochseeschlepper vor Ort

Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) fordert, dass ein neuer Hochseeschlepper stationiert wird. Dieser müsse leistungsstark genug sein, um Schiffe schnellstmöglich zu befreien. Bei Ratsherr Peter Kuchenbuch-Hanken (Grüne) ist die Geduld dagegen bereits aufgebraucht. In den vergangenen Jahren habe es zu viele Havarien gegeben. Noch heute werde Fracht der vor drei Jahren havarierten "MSC Zoe" angespült.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.02.2022 | 13:00 Uhr