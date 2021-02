Stand: 09.02.2021 11:37 Uhr Havarierter Frachter wird nach Wilhelmshaven geschleppt

Der havarierte Frachter "Peak Bilbao" soll nach Wilhelmshaven geschleppt werden. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen geht er dort an den Lüneburg-Kai. Mit der Ankunft wird am frühen Nachmittag gerechnet. Das Schiff hatte am Sonntag rund zwölf Seemeilen vor Borkum einen Maschinenausfall und wurde vom Havariekommando an die Leine genommen und Richtung Helgoland geschleppt. Dort wurde es der Bergungsfirma Bugsier übergeben. Der 90 Meter lange, unter niederländischer Flagge fahrende Stückgutfrachter, war auf dem Weg von Polen nach England.

Weitere Informationen Havarierter Frachter nur noch wenige Kilometer vor Helgoland Der Frachter "Peak Bilbao" soll anschließend nach Cuxhaven oder Eemshaven geschleppt werden. (08.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.02.2021 | 10:30 Uhr