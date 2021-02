Havarierter Frachter vor Juist: Zweiter Schlepper im Einsatz Stand: 08.02.2021 17:59 Uhr Starker Wind und hohe Wellen verzögern weiter die Rettung eines manövrierunfähigen Frachters, der vor der Insel Juist treibt. Mittlerweile ist ein weiterer Schlepper eingetroffen.

Der 90 Meter lange Stückgutfrachter "Peak Bilbao" war am Sonntagnachmittag etwa 20 Kilometer vor Juist aufgrund eines Maschinenschadens in Seenot geraten. Der achtköpfigen Besatzung gehe es gut, teilte das Havariekommando mit. Der unter niederländischer Flagge fahrende Frachter wurde zunächst von dem Notschlepper "Nordic" per Notschleppverbindung in rauer See gesichert und stabil gehalten. Ein aktives Schleppen war wegen der Windverhältnisse nur bedingt möglich. Es gehe um ein kontrolliertes Driften, sagte eine Sprecherin des Havariekommandos am Montag. Der Verband bewege sich langsam in Richtung Helgoland.

Weiterer Schlepper eingetroffen

In der Nacht zu Dienstag soll die "Nordic" durch einen anderen am Montagmittag eingetroffenen Schlepper abgelöst werden, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zunächst hieß es, dies solle bereits am Montagnachmittag erfolgen. Sobald es die raue See zulässt, soll der Schlepper die mit Gipskarton-Platten beladene "Peak Bilbao" in einen sicheren Hafen schleppen. Das wird entweder Cuxhaven oder das niederländische Eemshaven sein - die Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen.

Notschleppverbindung am Morgen gerissen

Wie enorm die auf See herrschenden Kräfte sind, zeigt ein Vorfall am Montagmorgen - als die etwa faustdicke Verbindung zwischen Notschlepper und "Peak Bilbao" unter dem Dauerdruck der Wellen riss und ersetzt werden musste. Ein Sprecher des Havariekommandos betonte, dass die Lage jederzeit unter Kontrolle gewesen sei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.02.2021 | 13:30 Uhr