Stand: 09.02.2021 20:54 Uhr Havarierter Frachter nach Wilhelmshaven geschleppt

Zwei Tage nach seiner Havarie auf der stürmischen Nordsee ist der niederländische Frachter "Peak Bilbao" mit sicherer Seilverbindung nach Wilhelmshaven geschleppt worden. Das teilte das Havariekommando in Cuxhaven am Dienstag mit. Am Morgen sei es im Windschatten der Insel Helgoland gelungen, die Trosse von dem Notschlepper "Nordic" an den Schlepper "Bugsier 10" zu übergeben. Der 90 Meter lange Stückgutfrachter "Peak Bilbao" hatte am Sonntagmittag nördlich der Inseln Borkum und Juist einen Maschinenschaden erlitten, der ihn manövrierunfähig machte. Der unter niederländischer Flagge fahrende Frachter hat Gipskartonplatten geladen.

Weitere Informationen Havarierter Frachter nur noch wenige Kilometer vor Helgoland Der Frachter "Peak Bilbao" soll anschließend nach Cuxhaven oder Eemshaven geschleppt werden. (08.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.02.2021 | 10:30 Uhr