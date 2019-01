Stand: 03.01.2019 11:30 Uhr

Havarie der "MSC Zoe": Experten suchen Container

Nachdem der Megafrachter "MSC Zoe" bei Sturm bis zu 270 Container in der Nordsee vor Borkum verloren hat, geht die Suche nach der Fracht weiter. Das Havariekommando in Cuxhaven, die niederländische Küstenwache und die Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) wollen die verloren gegangenen Stahlbehälter bergen. MSC hat eigenen Angaben zufolge eine Bergungsfirma damit beauftragt, die Stahlbehälter per Sonarboot zu suchen. Zudem soll das Unternehmen die Säuberung der Strände koordinieren. Das Havariekommando will heute einen Bergungsplan vorstellen. An den Stränden mehrerer niederländischer Inseln wurden neben den Containern selbst Möbel, Spielzeug, Autoteile und Kleidung angeschwemmt. Ganze Strandabschnitte sind vermüllt.

Warnung für die Insel Borkum

Für Borkum gilt eine besondere Warnung. Die Menschen auf der Insel werden vom Landkreis Leer davor gewarnt, "offene Container oder freigesetzte Stoffe" zu berühren. Sollte jemand eine Box entdecken, möge er umgehend die Rettungsleitstelle anrufen.

Gefahr durch Fässer mit Peroxid

Mindestens ein Stahlbehälter enthält laut Mannschaft der "MSC Zoe" Fässer mit gefährlichem Dibenzoylperoxid, das zur Kunststoffherstellung verwendet wird, so das Havariekommando. Die niederländische Küstenwache geht sogar von drei Containern mit Gefahrgut aus.

Außenems zeitweise Schiffsverkehr gesperrt

Wie gefährlich die Container in der Nordsee für Schiffe sind, lässt sich laut Havariekommando schwer abschätzen. "In der Nacht war das Ems-Fahrwasser westlich von Borkum vorübergehend gesperrt", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Im Wasser Treibende Boxen könnten kleine Schiffe beschädigen. Möglicherweise seien zudem Container noch miteinander verbunden und könnten damit auch ein Risiko für große Schiffe sein.

Strandgut auf den niederländischen Inseln

An den Stränden der niederländischen Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland wurden laut niederländischer Küstenwache seit Dienstag 21 Container angespült. Augenzeugen berichten von Objekten wie Spielzeug, Glühbirnen, Kleidung oder Möbelstücken, einige präsentierten auf Twitter ihre Funde.

Frachter liegt jetzt in Bremerhaven

Die "MSC Zoe" hat unterdessen in der Nacht zu Donnerstag in ihrem Zielhafen Bremerhaven festgemacht. Das Mehrzweckschiff "Neuwerk" hatte Frachter und Crew laut Havariekommando dorthin begleitet. Die Fahrt in den Hafen verlief demnach ohne Zwischenfälle. Die Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven ermittelt derweil, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Bis zu 19.000 Container passen auf den Frachter

Der Frachter fährt unter der Flagge Panamas. Die "MSC Zoe" ist 396 Meter lang und kann bis zu 19.000 Container transportieren - und ist damit das größte Containerschiff Europas. Die Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) hat ihren Sitz in Genf und ist aktuell die zweitgrößte Containerreederei nach Mærsk Line.

