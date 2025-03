Stand: 17.03.2025 15:55 Uhr Havarie auf der Ems: Segler mit Hubschrauber gerettet

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag mit seinem Segelboot auf der Ems auf eine Steinbuhne aufgelaufen. Er musste mit einem Hubschrauber gerettet werden. Nach Polizeiangaben der 42-Jährige bei ablaufendem Wasser in Richtung Emden unterwegs. Durch die Strömung sei er zu weit nach außen getrieben, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei dem NDR in Niedersachsen. Zusätzlich habe der Mann wegen starken Regens eine Boje zu spät gesehen. Beim Ausweichen sei er mit der Buhne kollidiert. Ein Marinehubschrauber rettete den Segler von seinem Boot. Das Segelboot musste am Montagvormittag geborgen werden.

VIDEO: Segler mit Hubschrauber aus Ems gerettet (1 Min)

