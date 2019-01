Stand: 06.01.2019 09:16 Uhr

Havarie: Reederei MSC will Kosten übernehmen

Die Reederei MSC hat zugesagt, die Kosten für das Beseitigen des Treibguts aus den Containern der "MSC Zoe" zu übernehmen. Der Megafrachter hatte am Dienstag in stürmischer See vor der niederländischen Küste 277 Container verloren. Etwa 240 Container werden weiterhin vermisst. Die Suche und die Aufräumarbeiten dürften die Einsatzkräfte noch lange beschäftigen. Nur ein Bruchteil der über Bord gespülten Ladung wurde bisher gefunden, der Großteil in den Niederlanden.

Angespülte Ladung der "MSC Zoe": Borkum räumt auf Hallo Niedersachsen - 05.01.2019 19:30 Uhr Der Riesenfrachter "MSC Zoe" hat im Sturm etwa 270 Container verloren. Am Borkumer Strand wurde Treibgut angespült. Insulaner und Touristen räumen gemeinsam auf







23 Kubikmeter Treibgut auf Borkum

Auf Borkum wurde am Freitag und Sonnabend Treibgut angeschwemmt und von zahlreichen Helfern eingesammelt. Allein am Sonnabend wurden laut Havariekommando rund 23 Kubikmeter Treibgut an den Stränden der Insel eingesammelt. Am Abend seien die Strände wieder sauber gewesen. Ob über Nacht wieder etwas angeschwemmt wurde, wird sich erst am späten Vormittag zeigen - nach dem gegen 10.40 Uhr zurückgehenden Hochwasser sind entsprechende Erkundungsfahrten geplant.

Schiffe seit Tagesanbruch wieder im Einsatz

Die Suche nach den in der Nordsee vermissten Stahlbehältern der "MSC Zoe" wird heute fortgesetzt. Die Einsatzkräfte hoffen dabei auf besseres Wetter: Am Sonnabend hatten drei Meter hohe Wellen und schlechte Sichtverhältnisse die Suche eingeschränkt. Ein Ölüberwachungsflugzeug sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei mussten am Boden bleiben. Ob sie heute aufsteigen können, ist nicht bekannt. Zu Wasser sind sieben Schiffe, darunter das mit Sonar ausgestattete Spezialschiff "Wega", im Einsatz. Am Sonnabend konnten sie einzelne Ladungsreste, darunter Autoreifen, aus dem Wasser bergen, wie das Havariekommando mitteilte. Nach Tagesanbruch sind die Schiffe auch heute wieder im Einsatz.

Auch Juist und Norderney droht Treibgut

Neben Borkum könnte Treibgut der "MSC Zoe" auch Juist und Norderney erreichen, wie Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) mit Bezug auf entsprechende Berechnungen sagte. Für die anderen Ostfriesischen Insel gelte dies "eher nicht", so Lies. Bis Sonnabendnachmittag blieben die Strände von Juist und Norderney nach Informationen von "Hallo Niedersachsen" frei von Treibgut. Einzelne Funde gibt es aber offenbar an der Knock - also an der ostfriesischen Seite der Emsmündung. Für den Fall, dass noch viel mehr Gegenstände oder ganze Container an der deutschen Nordseeküste angespült werden, hat das Havariekommando das Technische Hilfswerk mit Spezialgerät in Bereitschaft versetzt. Bislang wurden Container hauptsächlich an den Küsten niederländischer Inseln angespült.

Schiffe fahren Suchmuster nach "Driftmodell"

In deutschen Gewässern wurden nach Angaben des Havariekommandos mittlerweile knapp 20 Stahlbehälter der "MSC Zoe" gesichtet oder per Sonar geortet. Bislang konnte allerdings keiner geborgen werden, hieß es. Die Einsatzschiffe fahren mittlerweile nach einem bestimmten Suchmuster die Nordsee ab. Grundlage seien Berechnungen der Wasserschutzpolizei. Demnach seien zwei mögliche Positionen für den Containerverlust der "MSC Zoe" ermittelt worden. Einer davon befinde sich etwa 22 Kilometer nordwestlich von Borkum, der andere 22 Kilometer nördlich der niederländischen Insel Ameland. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) habe aufgrund dieser Daten in einem "Driftmodell" einen wahrscheinlichen Weg der über Bord gegangenen Ladung berechnet, an dem sich die Suchschiffe orientieren.

Knapp 280 giftige Säcke vermisst

Das Havariekommando Cuxhaven hat inzwischen NDR Informationen bestätigt, dass einer der drei vermissten Gefahrgut-Container 280 Säcke der gefährlichen Chemikalie Dibenzoylperoxid enthielt, die zur Kunststoffherstellung verwendet wird. Bislang wurden nur zwei der 25-Kilo-Säcke in den Niederlanden angespült. Ein zweiter vermisster Gefahrgut-Container hatte 1.500 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien geladen. Von den Gefahrstoffen ist auf deutscher Seite bislang nichts angekommen.

Warnung vor Gefahrgut

Auf Borkum, vor dessen Küste bereits am Donnerstag mehrere Container gesichtet worden waren, ist bislang keine Fracht aus Gefahrgut-Containern entdeckt worden. Das Havariekommando kann aber nach eigenen Angaben nicht ausschließen, dass Dibenzoylperoxid-Säcke auch den Borkumer Strand erreichen. Wer Pappkisten mit Gefahrstoffkennzeichen oder Kunststoffsäcke mit weißem Pulver entdeckt, solle mindestens 50 Meter Abstand halten, teilte das Havariekommando am Freitag mit. Bereits am Donnerstag hatte der Landkreis Leer eine Warnung ausgesprochen. "Offene Container oder freigesetzte Stoffe" sollten nicht berührt werden, hieß es. Sollte jemand eine Box entdecken, möge er umgehend die Rettungsleitstelle anrufen.

