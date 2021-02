Stand: 06.02.2021 11:30 Uhr Hausbrand in Ostrhauderfehn: Mann schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Landkreis Leer ist ein 47 Jahre alter Mann am frühen Sonnabendmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, konnten sich die 60 Jahre alte Eigentümerin und ihre 47 Jahre alte Tochter aus dem Gebäude in Ostrhauderfehn ins Freie retten. Sie erlitten leichte Verletzungen. Der Mann wurde später durch Rettungskräfte aus dem Haus geholt. Er sei durch Rauchgas lebensgefährlich verletzt worden, so die Polizei. Die Ursache für das Feuer in dem Gebäude sei noch unklar. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.02.2021 | 12:00 Uhr