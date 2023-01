Stand: 04.01.2023 15:41 Uhr Hausbrand in Emstek: Frau stirbt an schweren Verletzungen

Nach einem Hausbrand in Emstek (Landkreis Cloppenburg) ist eine Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. In der Nacht zu Montag hatte die Feuerwehr die 35-Jährige aus dem brennenden Gebäude gerettet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb sie bereits am Montag in einer Klinik. Insgesamt waren bei dem Brand drei Erwachsene und ein Kind verletzt worden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.01.2023 | 14:30 Uhr