Stand: 20.01.2024 11:55 Uhr Hausbrand in Berne: Hund stirbt, Gebäude weitgehend zerstört

Durch ein Feuer ist ein Mehrfamilienhaus in Berne (Landkreis Wesermarsch) "beinahe gänzlich zerstört" worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Brand war den Angaben zufolge am Freitagnachmittag ausgebrochen. Menschen blieben unverletzt: Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Hund starb, weitere Tiere konnten laut den Angaben zufolge gerettet und in einem Stall untergebracht werden. Rund 100 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren waren bis in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Retten konnten sie das Haus im Ortsteil Pfahlhausen nicht mehr - es brannte laut Feuerwehr bis auf die Grundmauern nieder. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 400.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist unklar, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

