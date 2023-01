Stand: 24.01.2023 09:43 Uhr Haus in Papenburg nach Brand von Wäschetrockner unbewohnbar

In Papenburg (Landkreis Emsland) ist am Montagabend in einem Einfamilienhaus ein Wäschetrockner in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Durch den starken Rauch sei das Haus aber unbewohnbar, teilt die Polizei mit. Eine 83-jährige Hausbewohnerin entdeckte das Feuer rechtzeitig und rief die Feuerwehr. Dadurch konnten sich alle vier Bewohner in Sicherheit bringen. 31 Einsatzkräfte löschten das Feuer. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Warum der Wäschetrockner Feuer gefangen hatte, war zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.01.2023 | 08:30 Uhr