Hatten: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A28

Bei einem Unfall auf der A 28 bei Hatten (Landkreis Oldenburg) haben am Samstagabend zwei Personen schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein 45-Jähriger von der Überholspur plötzlich auf die rechte Fahrbahn gewechselt. Dort rammte er das Auto einer 67-Jährigen. Deren Wagen durchbrach die Leitplanke und blieb in einem Graben stehen. Die Frau musste aus dem Wrack befreit werden. Das Auto des 45-Jährigen überschlug sich durch den Aufprall. Auch der Mann wurde schwer verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Strecke in Richtung Bremen für eine Stunde voll gesperrt werden.

VIDEO: Hatten: Schwerer Unfall auf A28 mit zwei Schwerverletzen (1 Min)

