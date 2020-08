Stand: 06.08.2020 07:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hatten: Unfall nach Reifenplatzer auf A28

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 bei Hatten (Landkreis Oldenburg) sind mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Laut Polizei war ein 35-Jähriger war am Mittwochabend mit einem Lastzug Richtung Oldenburg unterwegs, als ein Reifen an seinem Fahrzeug platzte. Die Reifenteile verteilten sich auf der Fahrbahn und sechs weitere Autofahrer überfuhren die Teile. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt etwa 8.000 Euro. Die Autobahn musste vorübergehend gesperrt werden.

