Stand: 03.06.2021 10:49 Uhr Hatten: 51-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Im Landkreis Oldenburg ist am Donnerstagmorgen ein 51 Jahre alter Mann bei einem Unfall gestorben, wie die Polizei meldete. Gegen 6.10 Uhr war der Mann in der Gemeinde Hatten mit seinem Motorrad unterwegs. Plötzlich prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen, laut Polizei ordnungsgemäß, am Straßenrand abgestellten Lkw-Anhänger. Möglicherweise habe die tiefstehende Sonne den Mann geblendet, so ein Polizeisprecher. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der 51-Jährige am Unfallort. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch ein angrenzendes Wohngebiet geleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.06.2021 | 13:30 Uhr