Stand: 16.09.2021 11:09 Uhr Handstand auf Leitplanke: Nachwuchs-Reiterin turnt auf A28

Für eine Trainingseinheit der besonderen Art hat eine junge Nachwuchssportlerin am Mittwoch einen Stau auf der Autobahn 28 genutzt. Eigentlich war die 16-jährige Nachwuchs-Voltigiererin vom PSV Hannover gerade auf dem Weg zur deutschen Jugendmeisterschaft im Voltigieren. Einfach stumpf auf der Autobahn im Stau stehen - danach stand ihr dann auch offensichtlich nicht der Sinn. Weil aber ihr Pferd "Johnny", auf dem sie sonst ihre Kunststücke vollbringt, gut verstaut im Lkw stand, musste kurzerhand die Leitplanke als Pferderücken herhalten: Kopfüber im Handstand vollführte die 16-Jährige minutenlang eine Turnfigur nach der nächsten. Sehr zur Verwunderung der umstehenden Autofahrer. Die 16-Jährige tritt ab Freitag bei den Jugendmeisterschaften in Großefehn-Timmel in Ostfriesland an. Ob ihr die ungewöhnliche Trainingseinheit auf der A28 zum Sieg verhilft, wird sich zeigen.

