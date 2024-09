Stand: 17.09.2024 17:34 Uhr Handel mit Drogen und Waffen? Mehrere Personen festgenommen

Bei Razzien im Drogenmilieu haben Ermittlerinnen und Ermittler aus Niedersachsen am Dienstag sechs Personen vorläufig festgenommen. Hintergrund sei ein Verfahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln, teilten Polizei und Zoll mit. Einsatzkräfte hatten mit Hilfe von Spezialeinheiten mehrere Gebäude in Schortens (Landkreis Friesland), Wilhelmshaven und Bremen durchsucht. In Schortens wohnen laut den Behörden die drei Hauptverdächtigen. Es bestehe der Verdacht, dass die Männer im Alter von 25 bis 46 Jahren unter anderem Kokain, Ecstasy, Heroin und Cannabis aus dem Ausland importiert hätten. Zudem sollen sie Waffen und Munition besessen und auch damit gehandelt haben. So stellten die Einsatzkräfte in Schortens zahlreiche Schusswaffen sicher. In Wilhelmshaven fanden sie eine Cannabis-Plantage mit 210 Pflanzen und rund zwei Kilogramm geerntetes Marihuana. Die Ermittler gehen auch davon aus, dass die Verdächtigen gefälschte Führerscheine und Ausweispapiere erstellen ließen. Fünf der vorläufig Festgenommenen sollten noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein sechster kam wieder auf freien Fuß.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min