Stand: 11.01.2022 14:16 Uhr Handbremse vergessen: Auto rollt in Papenburg in Kanal

Ein Autofahrer hat in Papenburg offenbar vergessen, die Handbremse seines Autos anzuziehen - und das in einer äußerst ungünstigen Parksituation: Der Wagen stand am Montagmorgen an einer leicht abschüssigen Grundstücksauffahrt, ganz in der Nähe eines Kanals. Da nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers offenbar auch kein Gang eingelegt war, rollte das Auto über die Straße, über eine Böschung und landete schließlich im Wasser. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Allerdings musste der Fahrer des Abschleppdienstes in den kalten Kanal steigen, um den Zuggurt am Auto zu befestigen, damit er den Pkw aus dem Wasser ziehen konnte. Betriebsstoffe wie Öl oder Kraftstoff traten laut Feuerwehr-Sprecher nicht aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.01.2022 | 14:30 Uhr