"Hamburger Leuchtturm" in Cuxhaven steht zum Verkauf Stand: 03.11.2022 14:34 Uhr In Cuxhaven steht ein Leuchtturm zum Verkauf. Ein Maklerbüro bietet das 220 Jahre alte maritime Denkmal nahe der Alten Liebe im Internet an.

Wer den sogenannten Hamburger Leuchtturm künftig sein Eigen nennen will, muss ein wenig tiefer in die Tasche greifen: 575.000 Euro plus Maklerprovision ruft der Immobilienmakler auf. Er verkauft das Backsteingebäude im Auftrag des 80-jährigen Eigentümers, der nach Süddeutschland umgezogen ist. 2005 hatte er den Leuchtturm zuletzt umfassend restauriert. In der verglasten Kuppel mit dem Leuchtfeuer soll er sich auf einer Designerliege über den einzigartigen Panoramablick über Jachthafen, die Cuxhavener Hafeneinfahrt und den Anleger mit Aussichtsplattform namens Alte Liebe erfreut haben - richtig wohnen kann man in dem Baudenkmal nicht.

Stadt Cuxhaven prüft Kauf des Leuchtturms

Weil dieser Leuchtturm aber auf keiner historischen Ansicht des Cuxhavener Hafens fehlt, ist er zu einer Art Wahrzeichen der Stadt geworden und steht wie der benachbarte Windanzeiger Semaphor oder die Alte Liebe für die maritime Tradition der Stadt. Im Cuxhavener Rathaus wird deshalb jetzt geprüft, ob nicht die Stadt selbst den Leuchtturm übernehmen kann und er damit aus Privatbesitz wieder in öffentliche Hände kommt. So könnten sich dann Cuxhavener und Gäste über den Panaromablick aus der Leuchtturmkuppel freuen.

