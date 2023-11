Halloween: Verkleidete Kinder retten Seniorin das Leben Stand: 02.11.2023 17:35 Uhr Bei ihrer "Süßes-oder-Saures-Tour" an Halloween haben vier Kinder in Wingst (Landkreis Cuxhaven) einer 83-jährigen Frau das Leben gerettet. Die Frau war gestürzt und rief in ihrem Hausflur um Hilfe.

Eines der vier Kinder wurde auf die Rufe aufmerksam, und die Vierergruppe rannte daraufhin zu ihren Eltern. Mit einer Taschenlampe habe eine Mutter durch die verglaste Haustür die gestürzte Frau neben ihrem Rollator entdeckt. Sie rief nach NDR Niedersachsen Informationen daraufhin den Notruf.

Feuerwehr lobt Kinder

Die eintreffende Feuerwehr verschaffte sich nach eigenen Angaben über ein Fenster Zugang in das Haus und rief einen Notarzt hinzu. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr lobte die Kinder für ihr Handeln. Bei dem Einsatz am Reformationstag waren insgesamt 35 Einsatzkräfte beteiligt.

