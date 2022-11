Hallo Grünkohl: Oldenburg eröffnet heute die Saison Stand: 03.11.2022 14:48 Uhr Der Start der Grünkohl-Saison in Oldenburg wird jedes Jahr am ersten Sonntag im November auf dem Rathausmarkt gefeiert. An langen Tischreihen können Besucherinnen und Besucher die Gerichte probieren.

Dazu werden ein Bühnenprogramm mit Showkochen, Musik und verschiedene Aktionen angeboten. Gleichzeitig findet in der Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt. Die Geschäfte innerhalb des Wallrings sowie im Heiligengeistviertel bis zur Bahnüberführung am Pferdemarkt öffnen von 13 bis 18 Uhr. Auf dem Rathausmarkt kann Grünkohl in verschiedenen Formen von klassisch bis kreativ probiert werden: Burger, Bagel, Pesto und Sandwiches mit dem Wintergemüse werden angeboten. Für die Grünkohl-Saison in der eigenen Küche hat der NDR Rezepte zusammengestellt.

Keine Rekord-Ernte aber gute Qualität

Die Landwirte in Niedersachsen rechnen in diesem Jahr trotz des trockenen Sommers mit einer guten Grünkohlernte. Insgesamt ist die produzierte Menge allerdings rückläufig. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg sind keine Rekord-Erträge zu erwarten, aber es sei genug Grünkohl vorhanden. Die Qualität sei ebenfalls gut. Dabei seien die Startbedingungen ungünstig gewesen: Viele Felder hätten zusätzlich bewässert werden müssen.

Grünkohl braucht nicht mehr zwingend Frost

Dass es vor der Ernte möglicherweise keinen Frost gibt, beunruhigt die Branche nicht. Früher seien Minustemperaturen nötig gewesen, damit die Pflanzen Stärke in Zucker umwandeln konnten und die Bitterstoffe verschwanden, teilte die Landwirtschaftskammer mit. Bei den neu gezüchteten Sorten reiche kühles Wetter aus, damit der Kohl gut schmeckt.

Vor allem auf Märkten sehr gefragt

Frischer Grünkohl wird fast ausschließlich in der Zeit zwischen Oktober und Februar verkauft. Der Absatz finde zu 70 Prozent auf Wochenmärkten statt, heißt es. Ebenfalls gefragt ist das Wintergemüse als Konserve und als Tiefkühlprodukt - hierfür läuft die Ernte im Raum Vechta sogar bereits seit August.

Erntemenge nimmt ab

Insgesamt 174 landwirtschaftliche Betriebe bauten im vergangenen Jahr in Niedersachsen auf 372 Hektar Grünkohl an. Im Jahr zuvor waren es noch 201 Betriebe und 519,4 Hektar gewesen. Auch die Erntemenge sank 2021 auf 6.291 Tonnen - von rund 8.695 Tonnen im Jahr 2020.

