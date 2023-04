Hallenbrand in Wangerland: Polizei geht von Millionenschaden aus Stand: 20.04.2023 09:40 Uhr In Wangerland (Landkreis Friesland) ist in der Nacht ein großes Feuer in einer Fahrzeughalle ausgebrochen. Drei Anwohner brachten sich rechtzeitig vor dem Brand in Sicherheit und blieben unverletzt.

Der Schaden ist offenbar hoch. Laut Polizei Wilhelmshaven soll er nach ersten vorsichtigen Schätzungen im Millionenbereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauerten am Donnerstag an, hieß es in einer Mitteilung. In der Halle habe landwirtschaftliches Gerät und andere Fahrzeuge gestanden.

Großbrand: Fünf Feuerwehren im Einsatz

Zeugen hatten das Feuer in der Halle zwischen den Ortschaften Hohenkirchen und Altgarmssiel um 1.55 Uhr gemeldet, wie es weiter hieß. Feuerwehren aus Hohenkirchen, Wiarden, Tettens, Waddewarden und Jever verhinderten, dass die Halle ausbrannte.

