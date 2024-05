Stand: 29.05.2024 07:19 Uhr Halle in Thedinghausen brennt: Feuerwehr warnt vor Rauchwolke

In einer Industriehalle in Thedinghausen (Landkreis Verden) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist auch am Mittwochmorgen noch vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt, wie die Polizei mitteilte. In der Halle waren einem Sprecher der Feuerwehr zufolge unter anderem Gasflaschen gelagert, es hatte mehrere Explosionen gegeben. Demnach waren zeitweise mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die Halle ist komplett zerstört, wie der Feuerwehrsprecher erklärte. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Anwohnende werden aufgrund der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

VIDEO: Thedinghausen: Großbrand in Industriehalle (1 Min)

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.05.2024 | 06:30 Uhr