Stand: 20.06.2021 16:05 Uhr Halen: 30-Jähriger an Badesee vermisst - Suche erfolglos

Trotz einer groß angelegten Suchaktion an einem Badesee in Halen (Landkreis Cloppenburg) mit Hunden, Tauchern und einer Drohne ist ein 30-jähriger Mann verschwunden geblieben. Wie die Polizei mitteilte, war der Erntehelfer zuletzt am Donnerstag am Ufer des Sees gesehen worden. Eine umfangreiche Suchaktion wurde aber erst am Sonnabend gestartet. Auch am Sonntag gab es keine neuen Erkenntnisse. Rund 70 Einsatzkräfte waren an der Suche am Wochenende beteiligt. "Aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen werden", teilte die Polizei mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.06.2021 | 08:00 Uhr