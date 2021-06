Stand: 25.06.2021 18:26 Uhr Halbleitermangel: Erneut Kurzarbeit im VW-Werk Emden

Wegen des Mangels an Halbleiter-Bauteilen sind ein Großteil der Beschäftigten im Volkswagen-Werk in Emden von diesem Freitag an erneut in Kurzarbeit. Die Teil-Schließung soll bis einschließlich 6. Juli dauern, wie eine VW-Sprecherin mitteilte. Für den Standort ist es bereits die dritte Produktionsunterbrechung in diesem Jahr. Schon im Januar und im April hatte es zwei Wochen Kurzarbeit gegeben. Die Versorgungsengpässe mit Halbleiter-Bauteilen führen immer wieder zu Einschränkungen in der Produktion. Die Nachfrage aus der Autoindustrie war jahrelang gestiegen, brach dann aber in der Corona-Krise zunächst ein. Die Chipproduzenten suchten sich neue Abnehmer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.06.2021 | 13:30 Uhr