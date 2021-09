Stand: 23.09.2021 07:43 Uhr Halbleiterkrise: Kurzarbeit bei VW in Emden wird verlängert

Dem VW-Werk in Emden stehen mindestens zwei weitere Wochen Kurzarbeit ins Haus. Der Emder Betriebsratschef Manfred Wulff bestätigte, dass die Bänder nicht nur in der kommenden Woche, sondern auch in der Woche ab dem 18. Oktober still stehen werden. Wulff schließt auch weitere Produktionsstopps in diesem Jahr nicht aus. Grund für die Probleme ist, dass es zu wenig Mikrochips und Elektronik-Bauteile gibt. Erst am Dienstag hatte VW angekündigt, dass in der kommenden Woche auch im Stammwerk in Wolfsburg wieder nur eingeschränkt produziert werden kann.

