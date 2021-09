Stand: 02.09.2021 07:57 Uhr Hahn-Lehmden: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Autobahnausfahrt Hahn-Lehmden (Landkreis Ammerland) hat am Mittwochnachmittag ein 33 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei wollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer am Ende der Ausfahrt auf die Landesstraße 825 abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden Motorradfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 33-Jährige über den Pkw geschleudert. Es entstand ein Schaden von rund 13.500 Euro. Die Strecke musste während der Bergungsarbeiten für zwei Stunden gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.09.2021 | 06:30 Uhr