Stand: 06.02.2023 08:50 Uhr Hagener liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein Mann aus Hagen im Bremischen lieferte sich am Wochenende eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Beamten wollten den 55 Jahre alten Mann auf der A27 in Richtung Cuxhaven kontrollieren. Als dieser das Anhaltesignal bemerkte, beschleunigte der Mann und fuhr an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd von der A27 ab. Er flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Landesstraße in Richtung Hagen. Zwischenzeitlich schaltete er das Licht aus und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer, so die Polizei. Schließlich nahmen Fahnder den Mann in Loxstedt-Schwegen fest. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer (04743) 92 80 zu melden.

