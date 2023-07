Stand: 28.07.2023 07:48 Uhr Haft nach Unfall mit drei Toten: Verteidigung geht in Berufung

Der Prozess um den tödlichen Verkehrsunfall mit drei Toten auf der B 210 bei Jever (Landkreis Friesland) wird möglicherweise erneut verhandelt. Der Verteidiger des 58-jährigen Verurteilten habe Berufung eingelegt, teilte das Amtsgericht Jever mit. Der Mann war in der vergangenen Woche unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Oktober 2021 mit seinem Wagen auf der B210 einen Lastwagen verbotenerweise überholen wollte und damit den Unfall mit zwei Lastwagen verursacht habe. Die Verteidigung hatte darauf plädiert, dass der 58-Jährige versehentlich auf die Gegenfahrbahn geraten war. Sie hatte anderthalb Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert.

