Stand: 23.11.2023 10:05 Uhr Hafenbetreiber N-Ports fordert dritten Liegeplatz in Brake

Der Braker Hafen im Landkreis Wesermarsch kann laut des landeseigenen Hafenbetreibers N-Ports noch weiter wachsen. Zu diesem Ergebnis kommen Fachleute in einem Perspektivpapier. Dazu müsste am Niedersachsenkai ein dritter Liegeplatz gebaut werden, heißt es. So könnte der Umschlag von 6,8 Millionen Tonnen im Jahr 2022 auf 9,4 Millionen Tonnen bis 2035 anwachsen. Das Papier übergaben Vertreter von Niedersachsen Ports am Mittwoch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Lies sagte bei der Übergabe, der Hafen sei gut an Straße, Schiene und Wasserweg angebunden und könne daher besonders gut von Wachstumstrends profitieren.

