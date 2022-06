Stand: 27.06.2022 14:43 Uhr Hafenarbeiter stirbt bei Arbeitsunfall in Bremerhaven

Bei einem Arbeitsunfall auf einem Seeschiff im Osthafen in Bremerhaven ist ein 30-Jähriger tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der Hafenarbeiter aus bisher ungeklärter Ursache zwischen einen Bagger und Ladung. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort erlag er am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

