Hängebauchschwein stirbt bei Unfall in Rastede

In Rastede (Landkreis Ammerland) ist ein Autofahrer mit einem ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen - einem Hängebauchschwein. Der 47-Jährige erfasste das Tier, als es am Sonntagmorgen die Fahrbahn überquerte. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer nicht mehr ausweichen. Das Hängebauchschwein starb, der Autofahrer kam mit einem Blechschaden davon. Polizeibeamte legten das tote Tier zunächst an den Straßenrand, wo es eigentlich von Mitarbeitenden der Straßenmeisterei am nächsten Tag abgeholt werden sollte. Unbekannte kamen dem laut Polizei aber zuvor und nahmen das Tier mit. Nun wird nach dem Schweinehalter gesucht.

